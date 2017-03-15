Джигурда объяснил, почему его лишили гражданства ДНР

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Российский актер, певец и шоумен Никита Джигурда заявил, что лишился паспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за его взглядов относительно будущего ДНР.

Ранее Джигурда заявил, что стал гражданином самопровозглашенной республики. Он родился в Киеве, а детство провел в Донецке. Получив паспорт, шоумен подчеркнул, что "Донецк, Донбасс — это душа Украины, которую стали распинать". По его словам, он выступает "за то, чтобы здесь был мир, чтобы эта душа, распятая, воскресла". Позже он объявил о планах представлять ДНР на Евровидении, а спустя некоторое время глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко заявил, что присвоение гражданства Джигурде было ошибкой.

"Я, получив паспорт ДНР, стал говорить им о том, что нужно делать акцент на том, что ДНР – это часть Украины и переназвать ее в Донецкую народную республику Украины – Д.Н.Р.У., введя два государственных языка – русский и украинский, чтобы перестать быть в глазах украинцев и всего мира сепаратистами", — написал шоумен на своей странице в Instagram.

По его словам, "на высочайшем уровне республики" ему ответили, что "ДНР — не Украина, а часть Новороссии".

"Я предложил провести референдум по этому поводу. В результате – Захарченко объявил вручение мне гражданства ДНР технической ошибкой", – заключил Джигурда.