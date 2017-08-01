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    Культура

    Хакеры похитили сценарий будущего эпизода "Игры престолов"

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    Канал НВО подтвердил факт взлома и похищения информации, не уточнив ее характер. Компания Time Warner, которой принадлежит НВО, сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с утечкой.
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Хакеры взломали внутреннюю сеть кабельного канала НВО и похитили сценарий будущего эпизода из популярного сериала "Игра престолов", сообщает Entertainment Weekly.

    По данным портала, помимо сценария, премьера которого должна состояться на следующей неделе, кибервзломщики выложили в открытый доступ несколько серий телешоу Ballersand и Room 104. Всего, по заявлениям злоумышленников, в их руках оказались материалы объемом порядка 1,5 терабайта.

    В Лос-Анджелесе прошла мировая премьера Игры престолов
    REUTERS Mario Anzuoni
    Мировая премьера "Игры престолов" в Лос-Анджелесе

    Канал НВО подтвердил факт взлома и похищения информации, не уточнив ее характер.

    Компания Time Warner, которой принадлежит НВО, сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с утечкой, сообщает журнал Rolling Stone.

    На премьере 7-го сезона "Игры престолов" в середине июля сериал собрал более 16 миллионов зрителей. Эпизод стал рекордным для всех премьер НВО.

    Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.

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