Хакеры похитили сценарий будущего эпизода "Игры престолов"

gameofthrones.wikia.com

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Хакеры взломали внутреннюю сеть кабельного канала НВО и похитили сценарий будущего эпизода из популярного сериала "Игра престолов", сообщает Entertainment Weekly.

По данным портала, помимо сценария, премьера которого должна состояться на следующей неделе, кибервзломщики выложили в открытый доступ несколько серий телешоу Ballersand и Room 104. Всего, по заявлениям злоумышленников, в их руках оказались материалы объемом порядка 1,5 терабайта.

Канал НВО подтвердил факт взлома и похищения информации, не уточнив ее характер.

Компания Time Warner, которой принадлежит НВО, сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с утечкой, сообщает журнал Rolling Stone.

На премьере 7-го сезона "Игры престолов" в середине июля сериал собрал более 16 миллионов зрителей. Эпизод стал рекордным для всех премьер НВО.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.