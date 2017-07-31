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    Фотоленты

    Расстрел авто бизнесмена в Ивано-Франковске: фото с места событий

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (412)

    (обновлено: )8410
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua

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    В понедельник в центре Ивано-Франковска около часа дня гремела стрельба. В результате местный бизнесмен с огнестрельными ранениями доставлен в больницу.

    Смотрите также: Стрельба и танцы на крыше авто в Днепре. Кадры с места инцидента

    "По словам очевидцев, злоумышленник подъехал на авто с иностранной регистраций и с водительского места выпустил несколько пуль в сторону предпринимателя, который находился в своей машине. Пострадавший недалеко от места преступления арендует свой офис", – сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска Николай Гурак.

    По словам Николая Гурака, патрульные уже установили личность стрелка и нашли его автомобиль. Оружие, из которого были произведены выстрелы, пока устанавливается.

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