Расстрел авто бизнесмена в Ивано-Франковске: фото с места событий

В понедельник в центре Ивано-Франковска около часа дня гремела стрельба. В результате местный бизнесмен с огнестрельными ранениями доставлен в больницу.

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"По словам очевидцев, злоумышленник подъехал на авто с иностранной регистраций и с водительского места выпустил несколько пуль в сторону предпринимателя, который находился в своей машине. Пострадавший недалеко от места преступления арендует свой офис", – сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска Николай Гурак.

По словам Николая Гурака, патрульные уже установили личность стрелка и нашли его автомобиль. Оружие, из которого были произведены выстрелы, пока устанавливается.