В центре Ивано-Франковска расстреляли авто бизнесмена

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В понедельник в центре Ивано-Франковска около часу дня гремела стрельба. В результате местный бизнесмен с огнестрельными ранениями доставлен в больницу.

"По словам очевидцев, злоумышленник подъехал на авто с иностранной регистраций и с водительского места выпустил несколько пуль в сторону предпринимателя, который находился в своей машине. Пострадавший недалеко от места преступления арендует свой офис", – сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска Николай Гурак.

По словам Николая Гурака, патрульные уже установили личность стрелка и нашли его автомобиль. Оружие, из которого были произведены выстрелы, пока устанавливается.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что уровень раскрытия умышленных убийств в Украине составляет более 87%. По его словам, уровень преступности по группам снизился с 10 до 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.