Стрельба на популярном турецком курорте: один погибший, трое ранены

fmedya.com Пожар в турецком отеле: массовая эвакуация туристов Один человек погиб, еще трое ранены в результате вооруженного нападения на ночной клуб в курортном городе Бодрум на юге Турции, сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, ссылающегося также на информацию агентства Anadolu, нападение на ночной клуб произошло в субботу, его совершила группа неустановленных лиц. Личность погибшего известна: им является 22-летний Фуркан Сай (Furkan Say). Все пострадавшие были госпитализированы.

Причины нападения пока неизвестны, начато расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на дискотеке в немецком городе Констанц один человек погиб, трое ранены, нападавший скончался от полученных ранений.