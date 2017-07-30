Стрельба на популярном турецком курорте: один погибший, трое ранены

По данным издания, ссылающегося также на информацию агентства Anadolu, нападение на ночной клуб произошло в субботу, его совершила группа неустановленных лиц. Личность погибшего известна: им является 22-летний Фуркан Сай (Furkan Say). Все пострадавшие были госпитализированы.
Причины нападения пока неизвестны, начато расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на дискотеке в немецком городе Констанц один человек погиб, трое ранены, нападавший скончался от полученных ранений.