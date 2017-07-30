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    Стрельба на популярном турецком курорте: один погибший, трое ранены

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    По данным местных СМИ, нападение на ночной клуб произошло в субботу, его совершила группа неустановленных лиц. Личность погибшего известна: им является 22-летний Фуркан Сай.
    Стрельба на популярном турецком курорте в Бодруме
    Hurriyet

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    fmedya.com
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    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Один человек погиб, еще трое ранены в результате вооруженного нападения на ночной клуб в курортном городе Бодрум на юге Турции, сообщает газета Hurriyet.

    По данным издания, ссылающегося также на информацию агентства Anadolu, нападение на ночной клуб произошло в субботу, его совершила группа неустановленных лиц. Личность погибшего известна: им является 22-летний Фуркан Сай (Furkan Say). Все пострадавшие были госпитализированы.

    Причины нападения пока неизвестны, начато расследование инцидента.

    Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на дискотеке в немецком городе Констанц один человек погиб, трое ранены, нападавший скончался от полученных ранений.

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