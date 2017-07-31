Стали известны причины смертельной стрельбы на дискотеке в Германии

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Стрельба в ночном клубе Grey немецкого города Констанц, в которой погибли двое людей, возникла из-за личной ссоры. Об этом сообщила немецкая полиция, передает ВВС.

Нападающий, который начал стрельбу, убив одного человека, оказался зятем владельца этого клуба. 34-летнего мужчину, имеющего иракское курдское происхождение, выгнали из заведения после спора. Он вернулся в клуб, вооруженный автоматом М16.

Жертвой нападения стал охранник, стоявший на лестнице клуба. Нападавшего застрелили полицейские, приехавшие на место событий, он умер в больнице.

Еще несколько человек получили ранения, в том числе офицер полиции. При этом полицейский уцелел благодаря шлему, который остановил пулю. Представитель отдела криминальных расследований Баден-Вюртемберга Андреас Штенге рассказал, что нападавший, видимо, знал как пользоваться автоматом М16, который является "абсолютно военным оружием".

По данным полиции, во время стрельбы в клубе находились сотни посетителей. Им удалось безопасно покинуть место инцидента или спрятаться внутри, когда раздались выстрелы.

34-летний нападавший ранее дважды попадал в поле зрения полиции. Правоохранители отвергают теракт как мотив нападения на клуб.