Кровавая дискотека. Мужчина устроил стрельбу в Германии

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости Украина. Один человек погиб, трое ранены в результате стрельбы на дискотеке в немецком городе Констанц, нападавший скончался от полученных ранений, говорится в заявлении прокуратуры и полиции города.

"В результате стрельбы, устроенной 34-летним мужчиной рано утром в воскресенье, около 4.30 (5.30 по Киеву), на дискотеке в Констанце на Макс-Штромайер-Штрасе погиб один человек и трое получили тяжелые ранения. Уйдя с дискотеки, предполагаемый преступник позже в перестрелке с полицейскими получил опасные для жизни ранения и скончался в больнице", — говорится в заявлении.

twitter.com/BR24 На месте стрельбы на дискотеке в немецком городе Констанц

Также отмечается, что в перестрелке был серьезно ранен сотрудник полиции, но его жизни ничего не угрожает.

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Мотивы стрелявшего неизвестны. Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента.

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