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    Кровавая дискотека. Мужчина устроил стрельбу в Германии

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    По данным местной полиции, инцидент произошел в Констанце на Макс-Штромайер-Штрасе. В результате стрельбы погиб один человек, еще три человека получили тяжелые ранения.
    На месте стрельбы на дискотеке в немецком городе Констанц
    twitter.com/BILD

    КИЕВ, 30 июл – РИА Новости Украина. Один человек погиб, трое ранены в результате стрельбы на дискотеке в немецком городе Констанц, нападавший скончался от полученных ранений, говорится в заявлении прокуратуры и полиции города.

    "В результате стрельбы, устроенной 34-летним мужчиной рано утром в воскресенье, около 4.30 (5.30 по Киеву), на дискотеке в Констанце на Макс-Штромайер-Штрасе погиб один человек и трое получили тяжелые ранения. Уйдя с дискотеки, предполагаемый преступник позже в перестрелке с полицейскими получил опасные для жизни ранения и скончался в больнице", — говорится в заявлении.

    twitter.com/BR24
    На месте стрельбы на дискотеке в немецком городе Констанц

    Также отмечается, что в перестрелке был серьезно ранен сотрудник полиции, но его жизни ничего не угрожает.

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    Мотивы стрелявшего неизвестны. Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента.

    Ранее в Швейцарии мужчина с бензопилой устроил резню, пострадали пять человек.

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