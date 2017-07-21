Президент Германии подписал закон о легализации однополых браков

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, легализующий брачные союзы между лицами одного пола и усыновление ими детей, сообщает Zeit Online.

Для окончательного завершения процедуры текст закона должен быть опубликован в Бюллетене федеральных законов ФРГ.

Закон вступит в силу через три месяца. За это время отделы записи актов гражданского состояния по всей стране должны получить необходимые инструкции для оформления браков согласно принятому закону.

Напомним, ранее первая однополая пара в Риме официально заключила гражданский союз. Это смогло произойти после принятия соответствующего закона.