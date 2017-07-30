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    Стрельба на турецком курорте. Украинцы не пострадали - МИД

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    В результате стрельбы в пляжном ночном клубе на территории отеля недалеко от Бодрума на юге Турции граждане Украины не пострадали, сообщила пресс-служба Консульской службы МИД.
    Турецкий правоохранитель. Архивное фото
    REUTERS Kenan Gurbuz

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Граждане Украины не пострадали в результате стрельбы в пляжном ночном клубе на территории отеля недалеко от Бодрума на юге Турции. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Консульской службы МИД.

    "Консул сообщает, что украинцев нет среди пострадавших во время стрельбы в Бодруме (Турция)", — сказано в сообщении службы в Twitter.

    Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще трое ранены в результате вооруженного нападения на ночной клуб в курортном городе Бодрум на юге Турции.

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