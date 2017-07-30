Стрельба на турецком курорте. Украинцы не пострадали - МИД

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Граждане Украины не пострадали в результате стрельбы в пляжном ночном клубе на территории отеля недалеко от Бодрума на юге Турции. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Консульской службы МИД.

"Консул сообщает, что украинцев нет среди пострадавших во время стрельбы в Бодруме (Турция)", — сказано в сообщении службы в Twitter.

Консул повідомляє, що українців немає серед постраждалих під час стрілянини у Бодрумі (Туреччина). pic.twitter.com/oZZPBvn0RY — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 30 июля 2017 г.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще трое ранены в результате вооруженного нападения на ночной клуб в курортном городе Бодрум на юге Турции.