Причиной стрельбы в немецком ночном клубе могла стать ссора - полиция

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Преступник, застреливший человека и ранивший троих на дискотеке в немецком Констанце, мог открыть стрельбу из-за ссоры, сообщила полиция города.

Ранее сообщалось, что полиция ФРГ не рассматривает версию теракта при стрельбе на дискотеке в немецком городе Констанц.

"Расследование причин преступления, которое, возможно, связано со ссорой преступника с окружающими, по-прежнему продолжается", — говорится в заявлении полиции.

Полиция подтвердила сообщения СМИ о том, что преступник был выходцем из Ирака, в заявлении отмечается, что он жил в Констанце на протяжении последних 15 лет.

Рано утром в воскресенье мужчина открыл стрельбу в ночном клубе в городе Констанц на границе со Швейцарией. В результате стрельбы погиб один человек, трое получили тяжелые ранения. Предполагаемый преступник позже в перестрелке с полицейскими получил опасные для жизни ранения и скончался в больнице. Мотивы стрелявшего неизвестны. Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента.