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    Причиной стрельбы в немецком ночном клубе могла стать ссора - полиция

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    Полиция подтвердила сообщения СМИ о том, что преступник был выходцем из Ирака, в заявлении отмечается, что он жил в Констанце на протяжении последних 15 лет.
    На месте стрельбы на дискотеке в немецком городе Констанц
    twitter.com/BILD

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Преступник, застреливший человека и ранивший троих на дискотеке в немецком Констанце, мог открыть стрельбу из-за ссоры, сообщила полиция города.

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    Ранее сообщалось, что полиция ФРГ не рассматривает версию теракта при стрельбе на дискотеке в немецком городе Констанц.

    "Расследование причин преступления, которое, возможно, связано со ссорой преступника с окружающими, по-прежнему продолжается", — говорится в заявлении полиции.

    Полиция подтвердила сообщения СМИ о том, что преступник был выходцем из Ирака, в заявлении отмечается, что он жил в Констанце на протяжении последних 15 лет.

    Рано утром в воскресенье мужчина открыл стрельбу в ночном клубе в городе Констанц на границе со Швейцарией. В результате стрельбы погиб один человек, трое получили тяжелые ранения. Предполагаемый преступник позже в перестрелке с полицейскими получил опасные для жизни ранения и скончался в больнице. Мотивы стрелявшего неизвестны. Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента.

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