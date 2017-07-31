В Житомирской области произошла стрельба: есть раненый

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Житомирской области в городе Коростень произошла стрельба, есть пострадавший. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области в Facebook.

"30 июля на одной из улиц райцентра возник конфликт между группой мужчин, в результате которого один из них получил огнестрельное ранение ноги. Травмированный доставлен в больницу, а его обидчик с места происшествия скрылся. Сейчас полицейские проводят специальные мероприятия для установления и задержания стрелка", — говорится в сообщении.

Согласно информации правоохранителей, происшествие случилось около 19:40 по улице Базарной города Коростень. Так, в ходе первоочередных мероприятий полицией проведен осмотр места, опрос очевидцев и изъятия вещественных доказательств, а также другие следственно-розыскные действия.

Установлено, что потерпевший — 33-летний житель райцентра, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. Мужчину, с предварительным диагнозом огнестрельное ранение правого бедра, доставили в больницу. Его оппонент с места происшествия скрылся на автомобиле.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.