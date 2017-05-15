Перформанс под Радой: "розовые страусы" vs нардепы

Активисты "Реанимационного пакета реформ" и движения "Честно" под Верховной Радой устроили костюмированную акцию "Страусиный парад" против затягивания процесса обновления Центризбиркома, сообщает "Громадське".

Цель акции — обратить внимание на "персональных страусов-политиков, которые затягивают процесс обновления ЦИК, пряча голову в песок".

Участники акции напомнили, что в настоящее время 13 из 15 членов ЦИК просрочили свои полномочия и не могут обеспечивать деятельность главного исполнительного органа в избирательной сфере.А у 1 из них срок полномочий и вовсе истек еще в 2014 году.

Ранее председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что члены ЦИК, срок полномочий которых истек, должны быть переизбраны, а задача парламента – найти компромисс по поводу предложенных кандидату.