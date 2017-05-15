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    Фотоленты

    Перформанс под Радой: "розовые страусы" vs нардепы

    (обновлено: )75
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Украинское фото
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Украинское фото
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Украинское фото
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Украинское фото
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Украинское фото
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Украинское фото
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Украинское фото
    Акция Страусиный парад под зданием Верховной Рады
    Украинское фото

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    Активисты "Реанимационного пакета реформ" и движения "Честно" под Верховной Радой устроили костюмированную акцию "Страусиный парад" против затягивания процесса обновления Центризбиркома, сообщает "Громадське".

    Пикет против изменений в Трудовом кодексе
    РИА Новости Украина
    У Рады протестуют против изменений в Трудовом кодексе. Перекрыта Грушевского

    Цель акции — обратить внимание на "персональных страусов-политиков, которые затягивают процесс обновления ЦИК, пряча голову в песок".

    Участники акции напомнили, что в настоящее время 13 из 15 членов ЦИК просрочили свои полномочия и не могут обеспечивать деятельность главного исполнительного органа в избирательной сфере.А у 1 из них срок полномочий и вовсе истек еще в 2014 году.

    Ранее председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что члены ЦИК, срок полномочий которых истек, должны быть переизбраны, а задача парламента – найти компромисс по поводу предложенных кандидату.

     

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