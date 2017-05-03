Гибель пары на дне озера в Запорожской области: эвакуация тел

22-летняя жительница села Труженка Никольского района и ее 29-летний односельчанин исчезли неделю назад. В ходе поисковой операции полицейские установили, что автомобиль, в котором они ехали, сорвался с дороги в воду в районе села Вишневатое Запорожской области.

Автомобиль был поднят спасателями с пятиметровой глубины. У погибшей остались двое детей, у ее друга — четверо.

5 метров глубины, нулевая видимость — шансы найти в водоеме затонувших людей были минимальны, но полицейские рассчитали точное место, где искать. Версия подтвердилась. Автомобиль с телами погибших подняли сегодня из воды водолазы. Отца не дождались 4 детей, а у молодой женщины осталось 2 детей.

Расследуя трагедию, правоохранители установили, что в день исчезновения был ливень. Предположив, что автомобиль мог попасть в ДТП, сыщики по карте определили и отработали все маршруты, которыми могли двигаться пропавшие. Было определено, что один из путей идет через дамбу, полицейские сосредоточили усилия именно на этом пути. Так было найдено место, откуда автомобиль рухнул в воду. А с помощью спецтехники правоохранители и спасатели обнаружили на водяной глади пузырьки, которые указывали на то, что под водой находится объект.

Ранее сообщалось, что убийцей 67-летней женщины в Киеве, которой 27 апреля перерезали горло, оказался ее племянник из Донецкой области.