наверх
28.04.201716:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Гройсман принял работы по организации Евровидения в Киеве

    Тема:

    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (641)

    (обновлено: )24
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    kmu.gov.ua
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    kmu.gov.ua
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    kmu.gov.ua
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    kmu.gov.ua
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    kmu.gov.ua
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    kmu.gov.ua
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    kmu.gov.ua
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    kmu.gov.ua
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    kmu.gov.ua
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    kmu.gov.ua
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    kmu.gov.ua

    Рекомендуем

    В Одессе портовики митингуют против сокращенияОптимизация через увольнение: одесские портовики митингуют против сокращения15:04 28.04.2017
    В Украине выпустили эксклюзивные мотоциклы Dnepr VintageMade in Ukraine: эксклюзивные мотоциклы Dnepr Vintage12:52 28.04.2017
    Учения в метрополитене по обеспечению безопасности во время Евровидения-2017Евровидение-2017. В киевское метро стянули силовиков11:18 28.04.2017
    В Польше напали на украинскую процессию"Бандеровцы и их сторонники - вон из Польши". Атака украинской процессии10:11 28.04.2017
    Избитый во время захвата парламента Македонии оппозиционер Зоран ЗаевПобоище в парламенте Македонии05:30 28.04.2017
    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе ГрушовичиФотоитоги 27 апреля: разрушение памятника УПА, "Марш гнева" в Париже, тренировки Кличко и Джошуа18:28 27.04.2017
    Шествие за трудовые права и достойную работуШествие в Киеве за трудовые права и достойную работу15:13 27.04.2017
    Акция протеста полицейских в Париже"Марш гнева" в Париже: полиция выдвинула требования Ле Пен и Макрону14:53 27.04.2017
    Цвета ЛГБТ: украинцы шутят над инсталляцией Арки Дружбы народов. Лучшие фотожабы13:15 27.04.2017
    Все фотоленты

    Премьер-министр Владимир Гройсман посетил Международный выставочный центр (МВЦ) в Киеве, где будет проходить песенный конкурс Евровидение.

    Он подчеркнул, что не ставит вопрос получения прибыли от проведения Евровидения.

    Читайте также: Евровидение-2017. Безопасность будет как в… концлагере, считает эксперт

    "Главное — чтобы это событие прошло на должном уровне. Мы действительно очень бережно использовали средства для подготовки, но, как вы видите, это никак не повлияло на качество", — заявил глава правительства.

    "Я обещал, что мы успеем подготовиться к проведению Евровидения-2017 — и сейчас Украина абсолютно полностью готова к проведению песенного конкурса на высоком уровне. Всех поздравляю с тем, что мы в очередной раз справились со сложной задачей", — написал Гройсман в пятницу на своей странице в Facebook.

    Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

    Ранее директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова заявила, что сцена конкурса в Международном выставочном центре готова на 100%, на ней уже начались репетиции.

    Ссылки по теме:
    Теги: