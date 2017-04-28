Гройсман принял работы по организации Евровидения в Киеве

Премьер-министр Владимир Гройсман посетил Международный выставочный центр (МВЦ) в Киеве, где будет проходить песенный конкурс Евровидение.

Он подчеркнул, что не ставит вопрос получения прибыли от проведения Евровидения.

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"Главное — чтобы это событие прошло на должном уровне. Мы действительно очень бережно использовали средства для подготовки, но, как вы видите, это никак не повлияло на качество", — заявил глава правительства.

"Я обещал, что мы успеем подготовиться к проведению Евровидения-2017 — и сейчас Украина абсолютно полностью готова к проведению песенного конкурса на высоком уровне. Всех поздравляю с тем, что мы в очередной раз справились со сложной задачей", — написал Гройсман в пятницу на своей странице в Facebook.

Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Ранее директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова заявила, что сцена конкурса в Международном выставочном центре готова на 100%, на ней уже начались репетиции.