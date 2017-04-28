Аваков о Евровидении: не позволим провокаторам из РФ расшатать ситуацию

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Украины тщательно готовятся к проведению песенного конкурса Евровидение в Киеве, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы тщательно готовимся к проведению песенного конкурса Евровидение-2017. Мы не видим угроз ни в Киеве, ни в любом другом городе. Мы не позволим российским провокаторам расшатать ситуацию в Украине", — сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области провела тактико-специальные антитеррористические учения на базе "Международного выставочного центра", где в мае будет проходить песенный конкурс Евровидение. Тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к реальным.



