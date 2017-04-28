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    Аваков о Евровидении: не позволим провокаторам из РФ расшатать ситуацию

    Тема:

    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (641)

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    По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, угроз для участников и гостей Евровидения нет ни в одном городе страны.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Украины тщательно готовятся к проведению песенного конкурса Евровидение в Киеве, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

    "Мы тщательно готовимся к проведению песенного конкурса Евровидение-2017. Мы не видим угроз ни в Киеве, ни в любом другом городе. Мы не позволим российским провокаторам расшатать ситуацию в Украине", — сказал Аваков. 

    Ранее сообщалось, что координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области провела тактико-специальные антитеррористические учения на базе "Международного выставочного центра", где в мае будет проходить песенный конкурс Евровидение. Тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к реальным.


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