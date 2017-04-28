Участник Евровидения от Украины забрал сына из роддома

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Фронтмен группы О.Torvald Женя Галич забрал новорожденного сына из роддома.
Ранее сообщалось, что Глич во второй раз стал отцом.
"Слава Богу, что это произошло накануне конкурса Евровидение. И я рад, что теперь ничто не будет отвлекать меня от конкурса непосредственно", — сказал Галич.
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Женя Галич забрал новорожденного сына из роддома
По его словам, ребенок похож на него, сообщает ТСН.
Напомним, рок-группа О.Torvald будет представлять Украину на Евровидении-2017.