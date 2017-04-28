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    Культура

    Участник Евровидения от Украины забрал сына из роддома

    (обновлено: )73
    Как отметил музыкант, сын похож на него, и он рад, что рождение второго ребенка состоялось перед проведением песенного конкурса Евровидение, на котором Галич будет представлять Украину.
    Женя Галич
    ВК Жени Галича

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Фронтмен группы О.Torvald Женя Галич забрал новорожденного сына из роддома.

    Ранее сообщалось, что Глич во второй раз стал отцом.

    "Слава Богу, что это произошло накануне конкурса Евровидение. И я рад, что теперь ничто не будет отвлекать меня от конкурса непосредственно", — сказал Галич.

    Скриншот
    Женя Галич забрал новорожденного сына из роддома

    По его словам, ребенок похож на него, сообщает ТСН.

    Напомним, рок-группа О.Torvald будет представлять Украину на Евровидении-2017.

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