Участник Евровидения от Украины забрал сына из роддома

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Фронтмен группы О.Torvald Женя Галич забрал новорожденного сына из роддома.

Ранее сообщалось, что Глич во второй раз стал отцом.

"Слава Богу, что это произошло накануне конкурса Евровидение. И я рад, что теперь ничто не будет отвлекать меня от конкурса непосредственно", — сказал Галич.

Скриншот Женя Галич забрал новорожденного сына из роддома

По его словам, ребенок похож на него, сообщает ТСН.

Напомним, рок-группа О.Torvald будет представлять Украину на Евровидении-2017.