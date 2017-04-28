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    Кобзон предрек провал "позорному" Евровидению в Киеве

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    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (639)

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    Народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон заявил, что музыкальный конкурс Евровидение превратился из творческого в коммерческо-политический.
    Артист, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон выразил уверенность, что ближайший музыкальный конкурс Евровидение, который в мае пройдет в Украине и в котором не принимает участие Россия, будет провальным.

    Логотип Евровидения в Киеве
    УНИАН
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    "Я думаю, что этот позорный конкурс Евровидение, который пройдет в мае, он с провалом пройдет, потому что наконец-то вняли моим высказываниям по поводу участия в нем, и приняли решение отменить участие. Этот конкурс из творческого превратился в коммерческо-политический", — сказал Кобзон РИА Новости.

    Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму.

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    Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Ранее директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова заявила, что сцена конкурса в Международном выставочном центре готова на 100%, на ней уже начались репетиции.

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