Гололед в Словакии: столкнулись десятки машин, более 20 пострадавших

В четверг на скоростной автомагистрали D1 в районе города Попрада на севере Словакии столкнулись около 40 машин, пострадали 24 человека, причиной ДТП стало резкое похолодание со снегом и гололедом.

"По моей информации, в результате серии аварий пострадали лишь взрослые, у двоих — тяжелые ранения, у шестерых — средние, у 16 человек — более-менее легкие, детей среди пострадавших, к счастью, нет. Все раненые доставлены в больницы соседних городов", — сообщил журналистам представитель республиканской службы скорой помощи Борис Хмел, которого цитирует сайт братиславской газеты Pravda.

Автомагистраль в районе аварии полностью заблокирована в обоих направлениях, движение переведено на второстепенные дороги. На месте работают более 20 пожарных, были задействованы семь машин скорой помощи и вертолеты.

В Словакии после очень теплого начала апреля, когда термометры порой показывали до плюс 26 градусов, в последние дни резко похолодало до минус 3-8 градусов, на значительной части республики выпал снег, на дорогах образовался гололед. Представители спасательных служб предупреждают жителей о максимальной осторожности на дорогах.

Напомним, в Украине также ухудшились погодные условия. Так, ранее на несколько регионов обрушился снегопад.