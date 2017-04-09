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    Черный день в Египте: теракты у церквей, почти полсотни погибших

    Тема:

    Серия кровавых терактов в Египте (13)

    (обновлено: )22
    Взрыв у церкви в египетском Танте
    В районе взрыва у церкви в Танте
    Теракт произошел у церкви в Египте
    На месте теракта в Александрии
    На месте теракта в египетском городе Танта
    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    На месте теракта в Александрии
    Взрыв у церкви в египетском Танте
    Взрыв у церкви в египетском Танте
    twitter.com/Blueman_Aster
    В районе взрыва у церкви в Танте
    В районе взрыва у церкви в Танте
    twitter.com/Human_Secular
    Теракт произошел у церкви в Египте
    Теракт произошел у церкви в Египте
    twitter.com/FoxNews
    На месте теракта в Александрии
    На месте теракта в Александрии
    twitter.com/RT_com
    На месте теракта в египетском городе Танта
    На месте теракта в египетском городе Танта
    twitter.com/RT_com
    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    У коптской церкви Святого Георгия в египетском городе Танта, в которой произошел взрыв.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    У коптской церкви Святого Георгия в египетском городе Танта, в которой произошел взрыв.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    Полиция у коптской церкви Святого Георгия в египетском городе Танта, в которой произошел взрыв.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    У коптской церкви Святого Георгия в египетском городе Танта, в которой произошел взрыв.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    У коптской церкви Святого Георгия в египетском городе Танта, в которой произошел взрыв.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    На месте теракта в Александрии
    На месте теракта в Александрии
    twitter.com/RT_com/RT_com

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    Взрыв у церкви в египетском Танте

    Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

    Смотрите также: Момент смертельного взрыва в церкви Египта

    Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. Количество погибших — 17 человек. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

    Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГ.

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