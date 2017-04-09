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    Политика

    Климкин осудил теракты в Египте

    Тема:

    Серия кровавых терактов в Египте (10)

    (обновлено: )1701
    Как отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, Украина выступает бок о бок с египетским народом в войне против терроризма.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил теракты в церквях городов Танта и Александрии в Египте. Об этом он сообщил в Twitter.

    Видео за мгновение до взрыва в церкви в Египте
    Канал Life channel в Youtube
    Момент смертельного взрыва в церкви Египта

    "Осуждаю теракты в церквях Танты и Александрии в Египте. Украина выступает бок о бок с египетским народом в войне против терроризма", — написал он.

    Взрыв прогремел в воскресенье утром вначале в церкви города Танта в Египте. Погибли, по последним данным, 30 человек, еще более 70 пострадали. Через несколько часов смертник с взрывным устройством попытался пройти в кафедральный собор Александрии. Однако его остановили сотрудники полиции. Исполнитель подорвал пояс смертника у входа. Погибли 13 человек, в том числе три офицера полиции и сержант, порядка 40 пострадали. Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии до взрыва был патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте находится его резиденция. Он не пострадал. Сообщалось также, что через несколько минут после взрыва у церкви на улице, прилегающей к церкви, прогремел второй взрыв.

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