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    В мире

    Сразу два взрыва прогремели в египетской Александрии

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    Как сообщают египетские СМИ, в церкви мог находиться патриарх Теодор Второй, но он не пострадал. Это уже третий за воскресенье взрыв, прогремевший в Египте.
    На месте теракта в Александрии
    twitter.com/RT_com

    КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. У церкви в городе Александрия в Египте взорвался смертник, сообщил египетский телеканал "Он-ТВ".

    Как сообщают египетские СМИ, там мог находиться патриарх Теодор Второй, но он не пострадал.

    Видео взрыва в Ростове-на-Дону
    Канал Ростов-на-Дону / Южный на youtube
    Взрыв самодельной бомбы в Ростове-на-Дону

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    Как сообщает издание "Аль-Ватан", взрыв произошел у дверей церкви.

    Также сообщается, что произошел и второй взрыв в городе, устройство сработало в районе улицы Шухада.

    По данным СМИ, есть информация о шести погибших и более 40 раненых.

    Ранее в воскресенье мощный взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник. Погибли 30 человек.

    По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию об этом взрыве.

    В воскресенье христиане мира отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье.

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