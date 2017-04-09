Сразу два взрыва прогремели в египетской Александрии

КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. У церкви в городе Александрия в Египте взорвался смертник, сообщил египетский телеканал "Он-ТВ".

Как сообщают египетские СМИ, там мог находиться патриарх Теодор Второй, но он не пострадал.

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Как сообщает издание "Аль-Ватан", взрыв произошел у дверей церкви.

Также сообщается, что произошел и второй взрыв в городе, устройство сработало в районе улицы Шухада.

По данным СМИ, есть информация о шести погибших и более 40 раненых.

Ранее в воскресенье мощный взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник. Погибли 30 человек.

По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Там, как сообщают египетские СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию об этом взрыве.

В воскресенье христиане мира отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье.