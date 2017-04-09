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    Ответственность за взрывы в Египте взяла на себя группировка ИГ - СМИ

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    Серия кровавых терактов в Египте (11)

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    Согласно информации местных СМИ, взрывы в церквях Египта в воскресенье организовали члены террористической организации "Исламское государство".
    На месте теракта в египетском городе Танта
    twitter.com/RT_com

    КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Ответственность за взрывы в церквях Египта в воскресенье взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Об этом сообщает новостной портал "Анба Маср" со ссылкой на заявление группировки.

    Видео за мгновение до взрыва в церкви в Египте
    Канал Life channel в Youtube
    Момент смертельного взрыва в церкви Египта

    Взрыв прогремел в воскресенье утром вначале в церкви города Танта в Египте. Погибли, по последним данным, 30 человек, еще более 70 пострадали. Через несколько часов смертник с взрывным устройством попытался пройти в кафедральный собор Александрии. Однако его остановили сотрудники полиции. Исполнитель подорвал пояс смертника у входа. Погибли 13 человек, в том числе три офицера полиции и сержант, порядка 40 пострадали.

    Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии до взрыва был патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте находится его резиденция. Он не пострадал. Сообщалось также, что через несколько минут после взрыва у церкви на улице, прилегающей к церкви, прогремел второй взрыв.

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