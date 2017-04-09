Ответственность за взрывы в Египте взяла на себя группировка ИГ - СМИ

КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Ответственность за взрывы в церквях Египта в воскресенье взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Об этом сообщает новостной портал "Анба Маср" со ссылкой на заявление группировки.

Взрыв прогремел в воскресенье утром вначале в церкви города Танта в Египте. Погибли, по последним данным, 30 человек, еще более 70 пострадали. Через несколько часов смертник с взрывным устройством попытался пройти в кафедральный собор Александрии. Однако его остановили сотрудники полиции. Исполнитель подорвал пояс смертника у входа. Погибли 13 человек, в том числе три офицера полиции и сержант, порядка 40 пострадали.

Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии до взрыва был патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте находится его резиденция. Он не пострадал. Сообщалось также, что через несколько минут после взрыва у церкви на улице, прилегающей к церкви, прогремел второй взрыв.