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    Фотоленты

    Собака с модными прическами стала звездой интернета

    (обновлено: )7810
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    Собака с модными прическами стала звездой Интернета
    instagram.com/moem_n

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    Собака с модными прическами стала звездой Интернета

    Маленькая, но уже популярная на весь мир собачка, стал звездой интернета благодаря роскошной "гриве" и прическам, которые заботливый хозяин каждый день делает своей подопечной. 

    Роскошным и густым "волосам" песика позавидует каждая женщина. Впрочем, вырастить такую шерсть непросто — нужно тщательно ухаживать, ежедневно вычесывать и выбирать средства для мытья премиум-класса.

    Смотрите также фотоленту: Акция зоозащитников под Радой: остановите убийства животных

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла во вторник в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно гуманного отношения к животным (№5119-1).

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