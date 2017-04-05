Собака с модными прическами стала звездой интернета

Маленькая, но уже популярная на весь мир собачка, стал звездой интернета благодаря роскошной "гриве" и прическам, которые заботливый хозяин каждый день делает своей подопечной.

Роскошным и густым "волосам" песика позавидует каждая женщина. Впрочем, вырастить такую шерсть непросто — нужно тщательно ухаживать, ежедневно вычесывать и выбирать средства для мытья премиум-класса.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла во вторник в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно гуманного отношения к животным (№5119-1).