Новиков: многим в Киеве еще нужно разъяснять проблему бездомных животных

"На самом деле вред от котов не настолько большой, практически нулевой, но если негуманным методом уничтожить живность, то тогда начнется другая волна — со стороны грызунов, которых невозможно будет контролировать", — заявил Новиков в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Украина.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность. Столичный градоначальник попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева. Кличко рассказал, что у него самого дома живет кот, которого он подобрал на улице.