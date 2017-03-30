В центре Николаева столкнулись два военных грузовика

Армейские грузовики "КамАЗ" и "Урал" столкнулись утром в четверг на пересечении улиц Большой Морской и Артиллерийской в Николаеве.

Автомобили двигались в составе военной колонны по Большой Морской, со стороны Варваровского моста в направлении Пушкинской. На пересечении с Артиллерийской "Урал" затормозил перед светофором, и в этот момент в него врезался ехавший следом "КамАЗ", сообщает местное издание Novosti N.

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Водитель "КамАЗа" получил серьезные травмы, он госпитализирован в военный госпиталь.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у "КамАЗа".

В середине марта в Николаеве военный бензовоз въехал в зоомагазин. У "ЗИЛа-131" на спуске отказали тормоза. В результате ДТП погиб матрос-контрактник 1990 года рождения, сидевший на пассажирском сидении.