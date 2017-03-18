ДТП в Николаеве: военный бензовоз врезался в зоомагазин

В Николаеве в микрорайоне Варваровка военный бензовоз въехал в зоомагазин. У бензовоза "ЗИЛ-131" на спуске отказали тормоза.

В результате ДТП погиб матрос-контрактник 1990 года рождения, сидевший на пассажирском сидении. Бензовоз принадлежит 406-й отдельной артиллерийской бригаде ВМС Украины.

В цистерне находилось 5 тонн дизельного топлива, поэтому на место происшествия прибыл пожарный автомобиль, чтобы предотвратить возможность возгорания. В зоомагазине в момент столкновения находился только продавец, который не пострадал.

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