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    ДТП в Николаеве: военный бензовоз врезался в зоомагазин

    (обновлено: )78
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    УНИАН
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    УНИАН
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    УНИАН
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве
    УНИАН

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    Военный бензовоз врезался в зоомагазин в Николаеве

    В Николаеве в микрорайоне Варваровка военный бензовоз въехал в зоомагазин. У бензовоза "ЗИЛ-131" на спуске отказали тормоза.

    В результате ДТП погиб матрос-контрактник 1990 года рождения, сидевший на пассажирском сидении. Бензовоз принадлежит 406-й отдельной артиллерийской бригаде ВМС Украины.

    В цистерне находилось 5 тонн дизельного топлива, поэтому на место происшествия прибыл пожарный автомобиль, чтобы предотвратить возможность возгорания.  В зоомагазине в момент столкновения находился только продавец, который не пострадал. 

    Смотрите также: "Нацкорпус" под "Сбербанком" в Киеве: карты, бочки и палатки

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