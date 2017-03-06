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    Внезапное выздоровление Насирова. Лучшие фотожабы

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (118)

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    Внезапное выздоровление Насирова. Лучшие фотожабы
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    В социальных сетях не смогли не заметить эпопею с задержанием, болезнью и последующим выздоровлением главного фискала Украины Романа Насирова. 

    На минувшей неделе детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение, после чего его состояние резко ухудшилось. Сообщалось, что фискалу сделали операцию.

    Смотрите также: Суд над Насировым. Прямая трансляция

    Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.

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