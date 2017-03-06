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    Ла-ла Насиров: мнимый сердечник или реальный козел… отпущения?

    Тема:

    Мнимый больной. Суд над Насировым (113)

    (обновлено: )23020
    Шоу с предъявлением подозрения Насирову и попыткой избрания для него меры пресечения, проявив беспомощность НАБУ, подтвердило вопиющую недееспособность отечественной системы борьбы против коррупции.
    Роман Насиров на суде
    Украинское фото

    Павел Рудяков, эксперт

    Мы не первый день живем в перевернутом, вывернутом наизнанку мире. Борьба с коррупцией принадлежит к числу сфер, где эта особенность современного украинского бытия видна с особой отчетливостью и ясностью. В Европе, где коррупция, кстати говоря, тоже имеет место быть, и тоже представляет собой большую проблему и угрозу, давно пришли к выводу, что противодействие коррупции нельзя сводить только к арестам отдельных коррупционеров. В Украине же ни о чем ином, кроме театрализованных представлений в стиле "маски-шоу", никто не помышляет. Демонстрация борьбы целиком и полностью заменяет саму борьбу. Многовековой опыт нашего народа свидетельствует о том, что клин должно вышибать клином, что, как советовал булгаковский Воланд, лечить подобное следует подобным. Увы, в случае с коррупцией в высших эшелонах власти этот подход не срабатывает. Вышибать коррупцию – коррупцией, лечить ее – ею, занятие, похоже, заведомо бесперспективное. Сколько власть ни уверяла себя и других в своем антикоррупционном энтузиазме, сколько ни расписывала свои успехи в этом богоугодном и благородном деле, взяток и взяточников ни в системе государственного управления, ни в повседневной жизни меньше не стало. Парадокс, но еще немного, еще чуть-чуть, и консультантами по противодействию коррупции в Киев придется звать кого-то из "януковичей".

    Суд над Насировым. Видео
    Радио Свобода/Youtube
    Суд над Насировым. Прямая трансляция

    "Не делайте из меня козла отпущения. Я – патриот Украины…",  – написал Роман Насиров в первом после крутого поворота линии его жизни в виде резкого ухудшения состояния здоровья, на фоне остросюжетной интриги с установлением диагноза,  госпитализацией и прессинга со стороны следователей НАБУ посте на своей странице в FB. Вольно или невольно обозначив две главные возможные роли, которые могут быть ему уготованы во всей той истории, которая закрутилась с ним и вокруг него в канун его же собственного дня рождения. Первая из этих ролей это – мнимый больной, сраженный почти наповал ранним инфарктом. Вторая – козел отпущения, на которого кому-то понадобилось списать чьи-то грехи, грешки, огрехи. В иудаизме, кстати, козла отпущения Азазеля после символической процедуры возложения на него грехов всего народа Израиля, отпускали в пустыню. Так что от этой роли Насиров спешит отказываться напрасно.

    Из украинских национальных особенностей борьбы против коррупции по первым впечатлениям от "случая Насирова" бросается в глаза циничное использование законных средств в противозаконных целях. В то время как представители закона в лице следователей НАБУ пытались делать то, что им следовало, преодолевая невесть откуда бравшиеся трудности и препятствия, технологи и адвокаты Насирова буквально упивались вседозволенностью и безнаказанностью. О целях их ухищрений догадаться было несложно, они лежали на поверхности. Надо было, если не представить клиента невинной жертвой произвола и/или олицетворением Добра, волею судьбы попавшегося под руку Злу, то хотя бы представить его в относительно нейтральном свете. Все, кто мог, кто по каким-то причинам и мотивам захотел, объединились в содействии Насирову и в противостоянии закону, проявив фантастическую степень солидарности. Коррупционной? Кто-то где-то заметил, что вокруг Государственной фискальной службы при Насирове кормились многие. Может быть, в этом-то факте все дело? Кормились многие, вот, и заступаться за блюстителя места кормления бросились тоже – многие.

    В одной лодке оказались больница "Феофания" с теперь уже ставшим славным вахтером, не пустившим внутрь спецназ (!) НАБУ, служба "Скорой помощи", суд, часть СМИ, группа депутатов Верховной Рады.  Получилось, что все они – колесики и винтики единого механизма. Из тех, что на виду, на поверхности. Медицина всячески холила и лелеяла VIP-пациента, несмотря на то, что, если верить заключению специалистов, по состоянию на 4 марта текущего года в неотложной помощи он не нуждался. Судебная система, вроде бы, делала свою работу, но с такой едва ли не нарочитой неторопливостью (или нерасторопностью?), что поневоле закрадывались сомнения относительно того, стоит ли в данном случае суд на страже закона, или же, наоборот, выступает инструментом выведения подозреваемого за рамки законности. Результат, пусть пока промежуточный, эти сомнения подтвердил и усилил: избрать Насирову меру пресечения в воскресенье не удалось. Ряд СМИ под видом непредвзятости и объективности формируют в общественном мнении образ Насирова как жертвы чьих-то козней, с особой старательностью обрубая и обрывая любые сигналы, способные проявить его связь с… Скажем так, с теми или иными властными структурами и их представителями. Кого-то я в перечне добровольных помощников Насирова забыл? Ах, да – депутаты. Группа депутатов ВР пыталась включиться в происходящее. На стороне не закона, а того, кого от имени закона взялись преследовать силовые ведомства. Не странно ли? Кому-то странно, нам – нет.

    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского
    Юрист: процесс по Насирову будет длиться годами

    Не обошлось, как это обычно у нас случается в последнее время, и без активности активистов. Спонтанная акция протеста, направленная против Насирова, у здания суда производила двойственное впечатление. С одной стороны, нельзя было не заметить и не отметить душевный порыв нескольких сотен людей, бросивших свои воскресные занятия и ринувшихся отстаивать справедливость. С другой, бросалось в глаза, что представление о справедливости у собравшихся выглядело несколько странно. Они готовы были объявлять бывшего главу ГФС коррупционером и преступником, даже не вникая в суть дела, не выслушав ни его обвинителей, ни его самого. Иначе говоря, действовать по принципу: раз мы так считаем, значит, так и есть. Но ведь, если у нас демократия, то решать подобные проблемы должен суд, и никто другой, не так ли? Если так, то сложившийся у нас замкнутый  круг, в котором активность меньшинства пребывает в прямом противоречии с законностью и правопорядком в их традиционном понимании, в случае с Насировым проявился в полной мере, во всей его крайне опасной красе.

    Решать на митингах и публичных манифестациях "а-ля Майдан", виновен ли Насиров, или невиновен, можно, но вряд ли целесообразно. Полагать, что в нашей системе человек, работающий на такой должности, как глава ГФС, чист и честен, было бы, понятно, верхом наивности. Однако, стоило бы, думаю, прислушаться к уже высказанной одним из авторов точке зрения, согласно которой Насирова взялись "прессовать не за то, что его ведомство считается одним из самых коррупционных" и не за нарушения и прегрешения, присутствующие как в работе ГФС, так и в деятельности его бывшего первого руководителя. Причина в другом: в том, что его ведомство пошло на реструктуризацию долгов беглого бизнесмена-политика Александра Онищенко. Иначе говоря, НАБУ в данном случае – позволю себе еще одну цитату – "выглядит инструментом тривиальной президентской мести за корпоративное "предательство".

    Чудесное исцеление. Насиров в кресле судьи. Видео
    УНИАН
    "Чудесное исцеление". Насиров в кресле судьи

    Напоследок, думаю, стоило бы вернуться к предложенной самим Насировым формулировке: "я не козел, я – патриот". Оставим первую ее часть в стороне. Кто там его знает, сделают ли бывшего главу ГФС козлом отпущения, или не сделают? В этом вопросе неясностей куда больше, чем ясности и определенности. А вот о Насирове как "патриоте", хотелось бы сказать пару слов. Именуя себя патриотом, жертва НАБУ преследует четко определенную цель. У нас с некоторых пор, если ты – патриот, тебе можно практически все. Именно на этом пробует играть Насиров, находясь, якобы, в предынфарктном состоянии. Примечательно, что, называя себя "патриотом Украины", гражданином Украины он себя не называет. Кто-то уже докопался до того, что у этого "патриота" имеется, как минимум, два-три гражданства, кроме украинского. Включая столь экзотичное по меркам нашей элиты, как венгерское. Зная об этом, тот, кто писал за Насирова его пост в Фейсбук, предпочел выразиться обтекаемо. В случае чего, можно будет сказать: а я ведь и не утверждал, что я – гражданин Украины. Только – патриот.

    …У Мольера герой превращается в мнимого больного для того, чтобы удостовериться в справедливости предлагаемого ему представления о положении вещей и характере отношений в жизни его самого и тех, кто его окружает. Что у нас? С какой целью изображает из себя больного Насиров Вопрос в наших условиях почти риторический. Цель в данном случае одна: выиграть время. Чтобы потом, то ли дождаться помощи от тех, кто способен помочь, то ли заняться своим спасением самому.

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