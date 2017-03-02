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    В Киеве задержали банду из числа действующих и бывших правоохранителей

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (439)

    (обновлено: )12710
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Прокуратура Киева
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Прокуратура Киева
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Прокуратура Киева
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Прокуратура Киева
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Прокуратура Киева
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Прокуратура Киева
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Прокуратура Киева
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Прокуратура Киева
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей
    Прокуратура Киева

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    Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали преступную группу из числа действующих и бывших правоохранителей

    Сотрудники прокуратуры Киева совместно с полицией задержали группу лиц, в состав которой входили трое действующих полицейских и четверо гражданских лиц. Преступная группа действовала на территории Киева и области, занималась разбойными нападениями, в том числе на заказ, мошенническими сделками с недвижимостью.

    Директор СТО под Кишиневом дает вооруженный отпор бандитам
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    Директор СТО под Кишиневом расстрелял напавших на него бандитов

    Сейчас двум правоохранителям сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой). Их сообщникам — 34-летней уроженке Северодвинска (РФ) и 34-летнему жителю Винницы — по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 2 ст. 126 (пытки) УК Украины. Еще одному милиционеру и двум его сообщникам, причастным к незаконному завладению двумя квартирами, инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

    Во время обысков, которые проходят по месту работы и жительства фигурантов, обнаружены и изъяты поддельные документы, в том числе: паспорта граждан Украины, служебные удостоверения, нотариальные бланки, документы на квартиры, а также поддельные печати и штампы, устройства для слежки, травматический пистолет и прочее.

    Ранее сообщалось, что в Киеве вооруженный мужчина угнал маршрутку.

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