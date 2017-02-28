Появилось видео задержания Рубана

Фото Евгения Лаптева

"Видео задержания руководителя "Центра освобождения пленных" Владимира Рубана. 27.02.17 в 9:00 на КПВВ "Марьинка". Выводы делайте сами", — подписал видео Иванча.

Видео доступно по ссылке

На минувшей неделе Рубан вместе с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко посетили подконтрольную ополченцам территорию Донбасса. Они также побывали в колонии в Макеевке, где содержатся пленные силовики.

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В понедельник СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе, а пограничники не пропустили его на подконтрольную ополченцам территорию.

Сам он заявил о срыве обмена пленными в Донбассе из-за действий спецслужбы. СБУ, в свою очередь, сообщила, что данная информация не соответствует действительности.