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    Появилось видео задержания Рубана

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    Савченко и Рубан в ДНР: последствия (547)

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    Заместитель начальника в филиале "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" Сергей Иванча выложил видео задержания руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на КПВВ "Марьинка" в Донбассе 27 февраля.
    Владимир Рубан дает интервью журналисту РИА Новости Украина Наталье Печориной
    Фото Евгения Лаптева

    "Видео задержания руководителя "Центра освобождения пленных" Владимира Рубана. 27.02.17 в 9:00 на КПВВ "Марьинка". Выводы делайте сами", — подписал видео Иванча.

    Видео доступно по ссылке

    На минувшей неделе Рубан вместе с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко посетили подконтрольную ополченцам территорию Донбасса. Они также побывали в колонии в Макеевке, где содержатся пленные силовики.

    Смотрите также: Савченко и Рубан в Макеевской колонии: встреча с пленными

    В понедельник СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе, а пограничники не пропустили его на подконтрольную ополченцам территорию.

    Сам он заявил о срыве обмена пленными в Донбассе из-за действий спецслужбы. СБУ, в свою очередь, сообщила, что данная информация не соответствует действительности.

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