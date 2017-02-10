Восточное побережье США в снежном плену

На штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Массачусетс в ночь на четверг обрушилась непогода. В столице штата Нью-Йорк Олбани, крупнейшем городе Пенсильвании Филадельфии, а также в Бостоне (штат Массачусетс) закрыты школы. Не работают они и в самом большом мегаполисе страны Нью-Йорке, где закрылась даже штаб-квартира ООН.

Жители северо-востока США до последнего не верили прогнозам погоды, обещавшим снегопад, относясь к ним с известной долей скепсиса. Еще накануне многие выходили на улицу без верхней одежды. В среду в городе было +16. Однако мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призывал не ориентироваться на яркое солнце за окном, а готовиться к метели и снегу, что и случилось.

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В четверг градоначальник повторил призыв без необходимости не выходить на улицы и передвигаться на общественном транспорте. Упреждающие меры приняли сразу несколько крупных авиакомпаний и заранее скорректировали расписание рейсов. Всего 9 февраля были отменены более трех тысяч вылетов и прилетов.