Последствия снежного шторма в Нью-Йорке

"Худшее позади. Наслаждайся, Нью-Йорк. Но будьте бдительны", — написал он своем Twitter. Около 17.00 (00.00 мск) при температуре —4 градуса небо в городе прояснилось и выглянуло солнце.

Администрация городских парков, которая в разгар снегопада настоятельно рекомендовала парки не посещать, уже опубликовала, где лучше всего покататься на санках.

Прокомментировала погоду даже новая постпред США при ООН Никки Хейли. Бывшая губернатор Южной Каролины опубликовала фотографию заснеженного сквера, где она гуляла с собакой. "Мы точно уже не в Южной Каролине", — написала дипломат в своем Twitter. Хейли переехала в Нью-Йорк в конце января после утверждения сенатом США на должность.

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Штаб-квартира Организации Объединенных наций в Нью-Йорке была закрыта 9 февраля из-за снегопада.

Снегопад начался в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Массачусетс в ночь на 9 февраля. Из-за погодных условий в этих районах были закрыты школы, отменены более трех тысяч авиарейсов. Крупнейший аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди (JFK) и вовсе отменил все вылеты и прилеты.

После полудня сильный снегопад пошел на убыль. Всего, по оценкам метеорологов, ветер, наметавший по 5 сантиметров в час, осложнил жизнь более 50 миллионов человек от северо-восточного штата Мэйн до столицы страны Вашингтона.

Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.