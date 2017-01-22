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    Крушение поезда в Индии

    (обновлено: )12
    Крушение поезда в Индии
    Крушение поезда в Индии
    Крушение поезда в Индии
    Крушение поезда в Индии
    Крушение поезда в Индии
    Крушение поезда в Индии
    Крушение поезда в Индии
    thenews.com.pk
    Крушение поезда в Индии
    Крушение поезда в Индии
    financialexpress.com
    Крушение поезда в Индии
    Крушение поезда в Индии
    financialexpress.com
    Крушение поезда в Индии
    Крушение поезда в Индии
    financialexpress.com
    Крушение поезда в Индии
    Крушение поезда в Индии
    aninews.in

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    Крушение поезда в Индии

    В результате схода с рельсов поезда в Индии погибли 32 человека, около 50 пострадали, передает агентство ANI со ссылкой на местные власти.

    Ранее сообщалось о 23 погибших.

    Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли семь вагонов скорого поезда и локомотив. Всего в составе было 22 вагона. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Пострадавших доставили в две ближайшие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.

    Причина инцидента пока неизвестна, однако агентство PTI со ссылкой на источники сообщает, что в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа. В качестве довода собеседник агентства сослался на то, что в регионе, где произошел инцидент, действуют боевики-маоисты, кроме того приближается один из основных национальных праздников — День Республики. Также машинист поезда перед сходом состава с рельсов якобы слышал звук, похожий на хлопушку.

    Смотрите также: Смертельная авария с автобусом в Италии: 16 погибших

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