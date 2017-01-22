Не менее 13 человек погибли при сходе поезда с рельсов в Индии

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере 13 человек погибли, еще порядка 100 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Индии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя железнодорожной компании.

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По его данным, с рельсов сошли семь вагонов поезда и локомотив, инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш.

Как уточняет издание Times of India, поезд следовал в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Причина инцидента пока неизвестна.

Напомним, 29 декабря 2016 года как минимум два человека погибли при сходе с рельсов 15 вагонов поезда в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.