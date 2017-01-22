наверх
22.01.201709:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число погибших в аварии поезда в Индии увеличилось до 32

    (обновлено: )19
    Причина аварии поезда пока неизвестна, однако СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа.
    Крушение поезда в Индии
    financialexpress.com

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Количество жертв схода с рельсов поезда в Индии возросло до 32 человек, около 50 пострадали, передает агентство ANI со ссылкой на местные власти.

    ДТП с поездом в Бруклине
    Канал ciobanu fabian в Youtube
    Масштабная авария с поездом в Бруклине: спасательные работы

    Ранее сообщалось о 23 погибших.

    Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли семь вагонов скорого поезда и локомотив. Всего в составе было 22 вагона. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Пострадавших доставили в две ближайшие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.

    Причина инцидента пока неизвестна, однако агентство PTI со ссылкой на источники сообщает, что в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа. В качестве довода собеседник агентства сослался на то, что в регионе, где произошел инцидент, действуют боевики-маоисты, кроме того приближается один из основных национальных праздников — День Республики. Также машинист поезда перед сходом состава с рельсов якобы слышал звук, похожий на хлопушку.

    В ноябре минувшего года в штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов скорый поезд Индор-Патна, в результате погибли 149 человек. Это стало крупнейшей катастрофой на железной дороге с 2010 года, когда в Западной Бенгалии при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом погибли 146 человек. Недавно в деле по расследованию этого инцидента появились новые данные, и полиция проверяет версию теракта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Акции протеста женщин против Трампа. Архивное фото
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Экономика Украины. Падение гривны
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    ЕС - Украина - РФ: снова газ