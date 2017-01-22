Число погибших в аварии поезда в Индии увеличилось до 32

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Количество жертв схода с рельсов поезда в Индии возросло до 32 человек, около 50 пострадали, передает агентство ANI со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 23 погибших.

Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли семь вагонов скорого поезда и локомотив. Всего в составе было 22 вагона. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Пострадавших доставили в две ближайшие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.

Причина инцидента пока неизвестна, однако агентство PTI со ссылкой на источники сообщает, что в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа. В качестве довода собеседник агентства сослался на то, что в регионе, где произошел инцидент, действуют боевики-маоисты, кроме того приближается один из основных национальных праздников — День Республики. Также машинист поезда перед сходом состава с рельсов якобы слышал звук, похожий на хлопушку.

В ноябре минувшего года в штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов скорый поезд Индор-Патна, в результате погибли 149 человек. Это стало крупнейшей катастрофой на железной дороге с 2010 года, когда в Западной Бенгалии при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом погибли 146 человек. Недавно в деле по расследованию этого инцидента появились новые данные, и полиция проверяет версию теракта.