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Число пострадавших в результате аварии поезда в Бруклине увеличилось до 100

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Сход с рельсов поезда в Бруклине (2)

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В пожарной службе Нью-Йорка сообщили, что в результате схода поезда с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда на станции Atlantic Terminal уже пострадали сто три человека.
Авария с пригородным поездом в Бруклине
The New York Times, twitter

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате аварии с участием пригородного поезда в Бруклине возросло до 103, сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка.

Поезд сошел с рельсов в США
@RT_com
Пассажирский поезд сошел с рельсов в США

Ранее сообщалось о 76 пострадавших.

"Поступила информация о 103 пострадавших в результате схода поезда с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда на станции Atlantic Terminal. Все травмы не представляют угрозу для жизни", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в утренний час пик около 8.30 (17.30 по киевскому). На месте аварии работают экстренные службы. Как сообщается, в момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в США сошел с рельсов поезд, перевозящий со сборочного производства новенькие автомобили BMW. В результате около 120 кроссоверов, включая модели X3, X4, X5 и X6, были повреждены.

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