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В киевском метро женщина бросилась под поезд

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По данным пресс-службы метрополитена, пассажирка бросилась под поезд на Лукьяновке: "Женщина жива и отправлена в больницу. Движение поездов - в обычном графике".
Киевский метрополитен
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В субботу, в столичном метрополитене женщина бросилась под поезд, сообщает пресс-служба метрополитена.

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"Пассажирка бросилась под поезд на Лукьяновке. Женщина жива и отправлена в больницу. Движение поездов — в обычном графике", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее, в ноябре, мужчина упал на рельсы в киевском метро. ЧП произошло на станции "Золотые ворота". Работа Сырецко-Печерской ветки метрополитена была приостановлена. Пассажир остался жив.

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