ДТП с поездом в Бруклине: пострадали 76 человек

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате аварии с пригородным поездом в Бруклине возросло до 76, сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка.

Ранее сообщалось о 37 пострадавших.

"Поступила информация о 76 пострадавших в результате схода поезда с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда. Все травмы не представляют угрозу для жизни", — говорится в сообщении.

По данным портала BNO News, инцидент произошел в утренний час пик около 8.30 (15.30 по киевскому). На месте аварии работают экстренные службы. Как сообщается, в момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров.

По данным очевидцев, скорость поезда превышала норму. Согласно информации BNO News, в результате инцидента поезда идут с задержкой или отменяются.

Ранее сообщалось, что в США сошел с рельсов поезд, перевозящий со сборочного производства новенькие автомобили BMW. В результате около 120 кроссоверов, включая модели X3, X4, X5 и X6, были повреждены.