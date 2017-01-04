Инцидент произошел в утренний час пик около 8.30 (17.30 по киевскому). На месте аварии работают экстренные службы. Как сообщается, в момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров.
Масштабная авария с поездом в Бруклине: спасательные работы
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В Бруклине произошла авария с участием пассажирского поезда, в результате которой пострадали более 100 человек. Ранее сообщалось, что состав столкнулся с железнодорожным буфером.
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