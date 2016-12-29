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Основная фаза поисковой операции на месте крушения Ту-154 завершена

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Крушение Ту-154. Расследование (105)

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    Спасатели Абхазии завершили в четверг поисковые работы в акватории Черного моря, в районе крушения российского Ту-154, сообщил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям республики генерал-майор Лев Квициния.

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    Поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи велась пять дней, водолазы МЧС России совершили десятки спусков под воду, где ими были обнаружены и подняты на поверхность множество обломков самолета и фрагментов фюзеляжа.

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