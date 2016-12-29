МО РФ: взрыва на борту Ту-154 не было, но версия теракта не снимается

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Взрыва на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не было, но версия теракта пока не снимается, сообщил в четверг начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Мы сделали выводы, что теракта, ну, во всяком случае, взрыва, на борту не было. Но пока эту версию мы не снимаем с расследования", — сказал Байнетов на пресс-конференции в четверг.

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.