Опубликована вторая карикатура Charlie Hebdo на крушение Ту-154

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в номере от 28 декабря опубликовал две карикатуры на крушение российского самолета Ту-154 в Черном море.

Накануне была опубликована одна из карикатур, изображающая падающий самолет, из которого доносится протяжный звук "а". "Репертуар военного хора Красной армии расширяется", — говорится в подписи к картинке.

На другой карикатуре также изображен падающий самолет с подписью: "Плохие новости… (президента России Владимира — Ред.) Путина там не было".

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

@Jenn_Abrams Карикатура Charlie Hebdo на крушение самолета Ту-154

Прояснить причины случившегося должны помочь "черные ящики": один из них уже доставлен в ЦНИИ Минобороны. При этом ФСБ РФ выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа. К поисковой операции на месте крушения привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.