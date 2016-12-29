МО РФ: полет разбившегося Ту-154 продолжался около 70 секунд

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Последний полет разбившегося Ту-154 продолжался около 70 секунд, максимальная высота была около 250 метров при скорости 360-370 километров в час, сообщил журналистам в четверг начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Весь полет проходил около 70 секунд, могу вам сказать. Максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров, на этом эшелоне скорость в пределах 360-370 километров в час", — сказал он.

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Байнетов также заявлял, что взрыва на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не было, но версия теракта пока не снимается.