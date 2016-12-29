Спасатели обнаружили магнитную пленку из черного ящика Ту-154

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Спасатели обнаружили на месте падения Ту-154 в Черном море магнитную пленку, предположительно, из третьего черного ящика, сам контейнер пока не найден, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Найдено много пленки из ящика, скорее всего третьего. Вся пленка собрана в ведро и передана военным", — сказал собеседник агентства.

Во вторник первый черный ящик был доставлен в ЦНИИ Минобороны в Подмосковье. В среду в Минобороны России сообщили, что обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.