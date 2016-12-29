Россия
RSS

Завершена основная фаза поисковой операции на месте крушения Ту-154

Тема:

Крушение российского Ту-154. Расследование (99)

(обновлено: )200
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что специалисты завершили основную фазу поисково-спасательной операции. В результате авиакатастрофы погибли 92 человека.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
МЧС РФ | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. Специалисты завершили основную фазу поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Ту-154: крушение и злорадство

"Основная фаза поисково-спасательной операции завершена", — сказал собеседник агентства.

Читайте также: Крушение Ту-154: круг причин, самописцы, поиск тел

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Бойцы ополчения ДНР на линии разграничения. Архивное фото
Донбасс: снова блокада, снова импровизация
Крушение российского Ту-154. Расследование
Год 2016, уходи! Итоги
Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса