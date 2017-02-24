Будущее требует от Порошенко наступления… гибридного

Павел Рудяков, эксперт

По состоянию внутренних, внешних и прочих дел на конец февраля 2017 года Петру Порошенко, пожалуй, еще не так плохо, как было Виктору Януковичу в феврале 2014-го. Однако и не так хорошо и спокойно, как было, например, другому его предшественнику Виктору Ющенко в феврале 2005-го и даже пару лет спустя. Какое там хорошо, какое там спокойно! Наоборот: нехорошо, неспокойно. Не может радовать ситуация, не должна оставлять равнодушным ее динамика: от недели к неделе, от месяца к месяцу дела идут все хуже.

Внутриполитическое положение запутывается и обостряется все сильнее. Манифестации в Киеве по случаю третьей годовщины решающих дней "Майдана" во многом оказались показательными. Конечно, митинги и марши, включая "Марш национального достоинства" 22 февраля, были еще не самой угрозой, а только обозначением угрозы, заявкой на нее. Они тем не менее наглядно продемонстрировали простую истину: при желании, умении и должной организации градус кипения легко повысить до опасного. Страна замерла буквально в одном-единственном шаге от какого-то большого взрыва, и острие протестных настроений различных социальных групп в любой момент может быть направлено умелой рукой против президента.

Теоретически Порошенко в сложившейся ситуации стоило бы предметно задуматься над тем, чтобы, проявив активность, подавить ею оппонентов. Несмотря на то что критически необходимого для наступления решающего преимущества ни над одним из противников у президента не наблюдается, продолжать отсиживаться в обороне, избегая активных действий, для него не просто бесперспективно, а едва ли не политическому самоубийству подобно. Президентские оборонительные редуты отнюдь не столь прочны и надежны, как это кажется на первый взгляд. И уж тем более не так долговечны, как ему бы хотелось. К переходу от обороны к атаке Порошенко толкают объективные обстоятельства. К этому его склоняет близкое к маниакальной форме желание, победив Россию, принять парад победы, если не в Севастополе, то на худой конец в Донецке. В мечтах о победе, в грезах о себе – победителе, кроме наивных "хотелок", присутствует трезвый расчет опытного политика и бизнесмена. Нынешний хозяин главного кабинета страны лучше, чем кто бы ни было другой, отдает себе отчет в том, что думать о втором президентском сроке ему можно только в том случае, если удастся предъявить олигархам, элитам, избирателям нечто, похожее на победу. Или же представить в виде победы какой-то результат, который будет достижим в день "Ч". Без этого, при таком, как сегодня, ускорении небезопасных для него внутриполитических процессов и неблагоприятном развитии внешнеполитических контекстов, возможно, придется уже в текущем году думать не об участии в новой избирательной кампании, а о гарантиях личной безопасности и тихом запасном аэродроме.

REUTERS Michael Dalder Президент Петр Порошенко. Архивное фото

В политической обороне Порошенко, надо честно признать, засиделся. Понятно, не от хорошей жизни, но – засиделся. Именно это обстоятельство сыграло, думается, решающую роль в возникновении ситуации, в рамках которой глава государства не контролирует значительную часть процессов, в этом государстве происходящих. В интересах президента попытаться что-то где-то как-то изменить в свою пользу. Из числа основных, приоритетных и в то же время перспективных с точки зрения воздействия на общее положение дел направлений, где бы он еще был способен планировать и осуществлять наступательные действия, можно назвать три. Первое – это разблокирование торгово-экономических связей с Донбассом. Второе – массированное наступление на ДНР-ЛНР. Третье – превентивный удар по тем политическим игрокам и группам игроков, кто возжелал досрочных выборов в Раду, озвучив к тому же инициативу скорейшего принятия закона об импичменте президента. Есть, правда, еще одно "полунаправление" – демонстративный разгром так называемой "пятой колонны" (о ней Порошенко опять вспомнил в выступлении на оперативном собрании Генштаба 22 февраля). Оно – сопутствующее, то есть возможно как дополнение к чему-то другому. Но "пятая колонна" это – отдельная тема, о которой стоит говорить особо.

Снятие незаконной блокады в Донбассе – направление, на первый взгляд, самое простое. Заняться этим президенту, вроде бы, сам Господь Бог велел. Он – не Господь, конечно, а президент – уже успел публично заявить, что блокада вредна, что он против нее. К его мнению, однако, организаторы "стихийного" перекрытия железнодорожных и других путей сообщения с ДНР-ЛНР не прислушались. Наоборот, принялись в еще более резкой и категоричной форме настаивать на своем, подкрепляя к тому же свои действия все более и более активной и агрессивной пропагандистской работой, направленной на то, чтобы представить их самих носителями Добра, а его – президента – олицетворением Зла. Делать и дальше вид, что он этого не заметил и не понял, для Порошенко было бы вряд ли правильно. Как с точки зрения краткосрочной перспективы, так и, особенно, принимая во внимание перспективу среднесрочную.

С большим наступлением в Донбассе, при всей его соблазнительности в плане умиротворения "ястребов" из "партии войны", связано чересчур много рисков. Как собственно военных и политических, так и репутационных. Прежде всего, даже не на внутреннем, а на внешнем поле президентской игры. Особенно после прихода в Белый дом Дональда Трампа, с одной стороны — не без симпатии поглядывающего в сторону России и Владимира Путина, с другой – все еще не желающего в упор замечать Порошенко и его гонцов. Положа руку на сердце, при нынешнем состоянии ВСУ и соотношении военных потенциалов противоборствующих в Донбассе сторон рассчитывать на успешное решение боевых задач вряд ли приходится. Затевать же весь сыр-бор ради того, чтобы ограничиться провокацией, попытавшись вызвать противника на чрезмерные ответные действия и представить все дело Западу как "агрессивный шаг" Кремля, слишком уж рискованно. То, что сходило с рук раньше, в этот раз может дать сбой.

Затевать наступательные операции на политическом поле Порошенко в настоящий момент заинтересован, пожалуй, менее всего. В случае неудачи потерять можно больше, чем приобрести. Намного больше! Победа же в любом случае и при любых раскладах будет, как говорится, со слезами на глазах: ее плодами придется щедро делиться с другими, обделяя себя самого, а новый бой надо будет начинать едва ли не на следующий же день после завершения предыдущего. В такой ситуации оптимальный для президента алгоритм политического наступления это – нагнетание напряженности, якобы, с ним – наступлением – связанной, сопровождаемое и дополняемое точечными ударами исподтишка по отдельным группам и фигурам из лагеря противника, призванными не допустить ни чрезмерного сплочения сил, готовых ему противостоять, ни их критической активизации.

Ресурсов не то что для перехода к активным наступательным действиям, а даже для маневрирования, не говоря уже о существенном усилении своих позиций и достижении решающего преимущества над оппонентами, у президента не так много. Источники для пополнения ресурсной базы здесь и сейчас практически отсутствуют. О том, чтобы выйти на прю против конкурентов в чистое поле, остается только мечтать. Положение в еще большей степени усугубляется и осложняется для него отсутствием внятного ответа на вопрос о позиции по Украине новой американской администрации. Внешний фактор в данном случае играет роль последнего довода "короля". Поддержка Дональда Трампа способна была бы обеспечить Порошенко надежную защиту от посягательств внутренних врагов. Пока же ее нет, ему с каждым днем приходится все труднее. Лишение американского "зонтика" или даже одна только угроза такого варианта развития событий несет в себе для Петра Алексеевича целый ряд проблем. Это прекрасно понимает он сам, в этом вполне отдают себе отчет те, кто против него. Примечательна в этом плане новая вспышка антиамериканского "гнева" от Арсена Авакова, которого трудно занести в число президентских соратников. Когда "внутренний" министр снова лезет в дела внешние, где уже успел себя проявить, как слоник в посудной лавке, называя Трампа и его сотрудников "политическими пионерами" да еще и "в пиндостане" (!), – это со всей очевидностью прочитывается не как глупость, а как сознательная, хорошо просчитанная провокация. Направленная против президента.

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Итак, надо ли Порошенко наступать? Судя по всему, надо. Станет ли он наступать? Несмотря на то что с точки зрения голой политической теории и политтехнологических практик все неоднозначно, мой ответ: видимо, станет. Преимущества в ресурсном обеспечении возможного наступления над противниками у президента сегодня нет. Но его не будет ни завтра, ни тем более послезавтра. Президентская ресурсная база с каждым днем не растет, а, наоборот, сокращается. Исходя из этого, откладывать наступление на потом вряд ли целесообразно. Если, однако, до него все-таки дойдет дело, то оно окажется таким, как вся президентская политика последнего времени, – "гибридным". Иначе говоря, действием неявным, совмещающим в себе элементы самых разных мер и полумер, а также их интерпретаций.