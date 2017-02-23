Е-декларации: оппонентов Порошенко будут проверять более жестко - эксперт

КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Проверка высших лиц государства стартует с 23 февраля. Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает полную проверку электронных деклараций президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов правительства за 2015 год. Декларации будут изучать в течение двух месяцев.

К каким политическим спекуляциям вокруг деклараций стоит готовиться, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" политический аналитик Петр Охотин.

"Прежде всего, первые политические спекуляции будут на тему, почему проверяют сейчас декларации именно Петра Алексеевича, а не его возможных оппонентов и здесь может быть два сценария. В одном из них будет говориться о том, что намеренно сейчас проверку запускают, чтобы сделать пиар и дальше дело забыть и возьмутся за оппонентов более жестко. С другой стороны, возможно, есть определенная внешняя сила, которая заинтересована в том, чтобы эти декларации проверить и каким-то образом давить на Петра Алексеевича в политическом плане. Учитывая, что в Украине нет единого центра принятия решений, единого субъекта политического, обе такие версии выглядят правдоподобными", — считает эксперт.

В Украине с осени 2016 года работает система электронного декларирования доходов чиновников, в рамках которой были поданы декларации о доходах, которые находятся в публичном доступе. За дачу ложной информации закон предусматривает административную и уголовную ответственность.