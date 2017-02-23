наверх
23.02.201701:56
Курсы валют НБУ
  • EUR28.36- 0.14
  • USD26.97- 0.07
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Е-декларации: оппонентов Порошенко будут проверять более жестко - эксперт

    Тема:

    Земля, дома, часы: чиновники обнародовали декларации (346)

    16
    Политический аналитик Петр Охотин в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил два возможных сценария спекуляции вокруг проверки е-декларации Порошенко.
    Петр Охотин
    Uacrisis.org

    КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Проверка высших лиц государства стартует с 23 февраля. Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает полную проверку электронных деклараций президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов правительства за 2015 год. Декларации будут изучать в течение двух месяцев.

    За ложь в е-декларациях устроят лишь показательные порки – Золотарев. Видео
    РИА Новости Украина
    За ложь в е-декларациях устроят лишь показательные порки – Золотарев

    К каким политическим спекуляциям вокруг деклараций стоит готовиться, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" политический аналитик Петр Охотин.

    "Прежде всего, первые политические спекуляции будут на тему, почему проверяют сейчас декларации именно Петра Алексеевича, а не его возможных оппонентов и здесь может быть два сценария. В одном из них будет говориться о том, что намеренно сейчас проверку запускают, чтобы сделать пиар и дальше дело забыть и возьмутся за оппонентов более жестко. С другой стороны, возможно, есть определенная внешняя сила, которая заинтересована в том, чтобы эти декларации проверить и каким-то образом давить на Петра Алексеевича в политическом плане. Учитывая, что в Украине нет единого центра принятия решений, единого субъекта политического, обе такие версии выглядят правдоподобными", — считает эксперт.

    В Украине с осени 2016 года работает система электронного декларирования доходов чиновников, в рамках которой были поданы декларации о доходах, которые находятся в публичном доступе. За дачу ложной информации закон предусматривает административную и уголовную ответственность.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сергей Гайдай
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ