Порошенко обратился к людям: и снова война

Василий Стоякин, обозреватель

22 февраля, в день годовщины государственного переворота, Порошенко вновь заговорил о войне. Правда – на профильном мероприятии, во время оперативного собрания командного состава Вооруженных Сил.

Сразу же обращусь с традиционной претензией к господину Вятровичу – вот почему это президент называет генералов и офицеров "товарищами"? Что это за старорежимность?

О российской агрессии

Именно агрессия была основной темой выступления президента. Опять же, по его мнению, именно 22 февраля "так называемые зеленые человечки начали незаконную аннексию Крыма".

(Тут следует отметить, что последнее заявление остается на совести (да, я знаю, что это слово тут не подходит) президента). "Вежливые зеленые человечки" появились в Крыму только 27 февраля – после того, как днем ранее активисты Меджлиса попытались захватить здание Верховного Совета Крыма, при этом погибли двое его защитников. Кстати, именно этот день официально отмечается как годовщина сопротивления оккупации, причем под "оккупантами" прямо имеются в виду крымчане).

Констатировав некоторые успехи ("мы освободили часть захваченных врагом территорий и локализовали театр военных действий"), президент сосредоточился на том, что "угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации никуда не делась":

— вдоль границ Украины развернуты российские войска общей численностью 50 тысяч человек, создаются новые военные базы;

— на Донбассе развернуты два армейских корпуса (речь идет о ВСН) и отдельные части российских войск;

— по его убеждению российский контингент в Молдавии тоже может быть использован. Правда, перед военными ему все же неудобно было говорить об угрозе со стороны охраны складов, и он напоминает и о более чем 20-тысячной группировке российских войск в Крыму.

Интересно, кстати, что эту часть президентского выступления я видел в новостях ICTV утром 22 февраля. Очевидно, подготовка к "агрессии" началась заблаговременно… Начало вторжения президент ожидает в связи с предстоящими в 2018 году президентскими выборами в России.

Теперь немного логики и цифр.

Если говорить о группировке российских войск, развернутых на границах Украины, то ничего удивительного в ее появлении нет.

С одной стороны, речь идет о территории внутренних военных округов Советской Армии, слабо оборудованных в военном отношении и не насыщенных войсками. Учитывая появление тут государственной границы, передвижение войск и создание новых баз выглядит совершенно логично. С украинской стороны границы происходило и происходит то же самое.

С другой стороны, с начала конфликта на территории Украины, создалась вполне реальная угроза территории РФ. Мы помним и обстрелы приграничного Донецка Ростовской области, и переход на российскую территорию групп украинских военнослужащих. Так что тут все логично.

Теперь о численности. По самым оптимистическим (и, очевидно, преувеличенным) данным украинской стороны, общая численность ВСН составляет 30-40 тыс. человек. Численность российских войск и ВСН вместе составляет 100-120 тысяч человек. Их плотность, учитывая протяженность границы, ничтожна: порядка 50 человек на километр – это раз в 20 ниже, чем нужно для выполнения хоть каких-то уставных задач, кроме, может, пограничной охраны.

В то же время численность ВСУ составляет 250 тыс. человек + 130 тыс. человек резерва. Т. е. украинские войска примерно вдвое превосходят "изготовившуюся к нападению" российскую армию. Не слишком страшно… За год, конечно, концентрация российских войск может увеличиться, но нет – президент говорит о возможности вторжения в любой момент.

Другое дело, что многое зависит от конфигурации войск (немцам в 1941 году удалось создать решительное превосходство на ключевых направлениях, при общем балансе в пользу РККА), оснащения (у Украины очень плохо обстоит дело с авиацией, ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы) и моральным духом войск (проблемы с дисциплиной и алкоголизмом в украинской армии общеизвестны).

И тем не менее "пугалки" президента выглядят убедительными только для впечатлительных домохозяек, но никак не для командного состава армии. Офицеры должны понимать, что наличных российских войск не хватит не только для разгрома украинской армии, но и для гуманитарно-полицейской операции в случае развала страны по сомалийскому сценарию, о котором любят рассуждать некоторые российские авторы.

Гибридная агрессия

Президент также предостерег относительно попыток гибридной агрессии против Украины. По его словам, "враг заметил позитивные изменения в Вооруженных Силах Украины" и старается подорвать государство изнутри.

Во-первых, из Москвы и Санкт-Петербурга администрировались "многотысячные группы под названиями "украинская революция", "третий Майдан".

Не знаю, при чем тут Москва, но под такими названиями обычно тусуются люди, недовольные результатами Майдана. Кому-то не нравится социально-экономическая политика украинской власти, кто-то считает, что президент занимает слишком умеренную позицию по отношению к "врагам нации", "генетическому мусору" и "российскому агрессору". В общем, тут президент повторил логику "оппозиционной тройки", которая три года назад в зависимости от конъюнктуры называла "Правый сектор" то "провокаторами", то "героями"

Во-вторых, Россия обвиняет украинскую сторону в продолжении войны и эти обвинения поддерживаются частью политиков. Но "на фронте очень хорошо известно, кто отвечает за агрессию".

Конечно, известно, и офицеры, по простоте военной, бывает прямо об этом говорят. Так, например, последнее обострение в районе Авдеевки было следствием того, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию" (Александр Турчинов). Это, кстати, признавало и руководство ВСУ, и вполне благонамеренные военные эксперты. Ну а потом, внезапно, ВСН ответили…

Опять же, президент очень разочарован тем, что "ряд украинских политиков нанимает себе лоббистов в Вашингтоне, плетет интриги и создает препятствия отечественной дипломатии".

Тут, конечно, можно вспомнить и встречу Тимошенко с Трампом, и миссию Артеменко. Лоббистов, правда, нанимал себе сам президент, а наибольший ущерб его отношениям со США нанес член его собственной фракции Сергей Лещенко, который пытался давить на Трампа даже через его дочь.

В общем, "гибридная агрессия" где-то на 80% состоит из провалов внешней, внутренней и социально-экономической политики действующей власти. Российский "гибридный агрессор" ограничивается обычно констатацией факта провала.

Пожалуй, к "гибридной агрессии Кремля" следует отнести и Минские соглашения, которые вызывают недовольство многих тыловых патриотов. И президент сурово напоминает им, что если бы не Минск, они бы давно оказались на фронте… Кстати, это единственное упоминание о дипломатических средствах урегулирования конфликта в выступлении.

Глобальная агрессия

Президент вспомнил упомянутую им в Мюнхене шутку Путина о границах России и признал – это была именно шутка. Типа извинился – мол, глупость сказал, с кем не бывает. Судя по всему, ему намекнули (и вряд ли из Москвы, где к таким высказываниям относятся безразлично), что такое говорить не стоит.

Но тут же он сообщил, что "по отношению к США и Беринговому проливу – возможно это и так (в смысле – шутка – Авт.). А относительно нас – это более чем серьезно". Это тоже, скорее, адресовано внешнему потребителю – да, сглупил, но у меня есть основания так говорить.

Порошенко также указал, что Россия давит на Белоруссию, но он уверен, "что Президент Лукашенко не позволит (…) использовать свою территорию для недружественных действий относительно нас".

Кстати, все помнят, что Лукашенко – "последний диктатор Европы"? Те, кто не помнит, могут считать его светочем демократии, защищающим Украину. Тем, кто помнит, придется признать, что он уже не последний – сзади к нему присоединился Петр Алексеевич. Ну а адекватным наблюдателям надо понимать, что Лукашенко играет свою игру, блюдя (в том числе – и в интересах Кремля) статус Белоруссии как "моста" между Европой и Россией.

Во всех остальных странах Россия финансирует евроскептические движения, вмешивается в выборы, а в Черногории пыталась устроить переворот…

Правда, все эти сообщения систематически не подтверждаются или даже прямо опровергаются компетентными органами и политиками европейских стран и США, но врать об этом – дозволено.

О ситуации на Донбассе

Президент не мог не "проехаться" по политике российских властей на оккупированных территориях. Странно, что сказано было маловато – ведь надо же было объяснить гражданам, почему под властью агрессора жить будет хуже, чем при "народной власти"?

Оккупанты, понятно, "ничего позитивного они построить не могут. (…) Заводы просто демонтируются из Донбасса, и оборудование вывозится в Россию".

Не знаю, откуда черпает информацию президент, но у меня есть достаточно знакомых на Донбассе. И у меня нет оснований не верить их сообщениям, что у них ремонтируются дома, работают предприятия и есть лекарства в больницах. А вот основания не верить президенту у меня, увы, есть.

Также Порошенко напомнил, что признание Россией документов, выданных ЛДНР "является фактическим признаком признания этих оккупированных территорией Российской Федерацией", но он "уверен в том, что, когда выдают на временно оккупированных территориях вместо документов эти бумажки, их это не спасет".

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Тут надо напомнить два аспекта.

Во-первых, когда Россия хочет кого-то признать, она признает. Как это было в случае с Абхазией и Южной Осетией, которые в Грузии тоже считаются "оккупированными территориями".

Во-вторых, Украина не сделала ничего, чтобы обеспечить жителей Донбасса документами, а не бумажками.

И, кстати, так и не понятно, кого должны "спасти" бумажки – "оккупантов" или жителей региона, которые были лишены возможности получить украинские документы? Так "оккупанты" как бы на "спасение" не претендуют, а вот угрожать жителям, которых ты же не смог защитить от агрессора, – не есть хорошо.

Резюме

Президент опять вернулся к воинственной риторике. Судя по всему, он понял, что даже если Россия "рухнет под давлением санкций", он, имея расстроенные отношения с Вашингтоном, рискует до этого не дожить в качестве президента. А, значит, в его интересах провоцировать обострение конфликта с тем, чтобы давление на него со стороны Трампа не было истолковано как уступка Москве.

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