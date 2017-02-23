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    Политика

    МИД не согласовал дату визита Порошенко в США

    (обновлено: )24
    По информации украинского внешнеполитического ведомства, работа над датой визита президента Порошенко в США все еще продолжается.
    Министерство иностранных дел Украины
    Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. МИД Украины все еще согласовывает дату возможного визита президента страны Петра Порошенко в США, сообщил в четверг директор политического департамента украинского внешнеполитического ведомства Алексей Макеев.

    "Мы работаем с американской стороной, чтобы определить дату этого визита", — цитирует его слова агентство УНИАН.

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    Порошенко и президент СЩА Дональд Трамп в начале февраля провели телефонный разговор, по итогам которого было заявлено о подготовке визита украинского лидера в Америку. По словам Порошенко, такой визит может состояться в ближайшее время. Для подготовки визита президента в США поедет глава МИД Украины Павел Климкин.

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