Нашествие ранеток. Юная замминистра энергетики и другие ценные кадры

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В среду, 22 февраля, стало известно, что у министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика появилась новый зам – 27-летняя Наталия Бойко, что сразу вызвало неоднозначные отзывы в сети.

Как сообщила РБК-Украина со ссылкой на источник в министерстве, теперь Наталия будет курировать направление евроинтеграции – сотрудничество с международными партнерами (ЕБРР, Мировым банком, донорами), а также заниматься энергетической стратегией ведомства.

"Направление, которое будет курировать Наталья – это евроинтеграция, соответственно все требования по Третьему энергопакету, по ассоциации с Евросоюзом, – полностью сотрудничество с международными партнерами – ЕБРР, Всемирным банком, донорами", – сообщили в министерстве.

Отмечается, что предложение занять пост замминистра поступило Натальи от самого Насалика.

Как пишут СМИ, о Бойко известно не так уж много. В открытых источниках есть данные, что в 2015 году она была главным консультантом департамента по вопросам реформ Администрации президента Украины. Перед этим работала в г.Франкфурт-на-Майне (Германия) в офисе компании ERM на должности консультанта и координатора проектов для международных газодобывающих компаний и финансовых институтов. Специализировалась на вопросах в сфере экологии, правового регулирования, правил охраны труда и техники безопасности в Украине, в частности, в секторе нефти и газа.

Наталия училась на юридическом факультете Львовского национального университета. Также в профиле в Facebook Бойко отметила, что изучала право в Гумбольдтском университете Берлина и работала консультантом Environmental Resources Management.

Квартира, машина и почти миллион наличными

Согласно декларации за 2016 год, Бойко принадлежит квартира во Львове площадью 139 кв.м, гараж, доля в квартире родителей. Но проживает она в Киеве. В документе указано, что жилище площадью 66 кв метров ей бесплатно предоставляет Андрей Оленюк. Как стало известно "Стране", он является партнером независимой юрфирмы EVERLEGAL.

Также Наталии Бойко принадлежит Toyota C-HR 2016 г.в. стоимостью 748 тыс грн.

В 2016 году единственным источником дохода Натальи Бойко была предпринимательская деятельность – она заработала 954 тыс грн. Также у нее есть в сбережениях 9 тыс евро, 18 тыс долларов и 235 тыс грн наличными.

Отец Натальи Бойко – Андрей Бойко – член Высшего совета правосудия, доктор юридических наук и профессор.

Об отце молодой чиновницы высказался у себя в Facebook блогер и активист Клим Братковский.

"Когда ты член Высшего совета правосудия, член Второй Дисциплинарной палаты, то у тебя дочь становится заместителем министра. Простите нас Небесная Сотня…", – написал Братковский.

Молодым везде дорога?

За последний год это уже не первое назначение молодежи на высокие госдолжности.

Перед этим не на шутку взбудоражило общественность новость о назначении в ноябре 2016 года 24-летней Анастасии Деевой на пост замглавы министра внутренних дел Арсена Авакова. Фактически она стала вторым по значению заместителем в Министерстве, при этом конкурсный набор даже не проводился.

В то же время неизвестно, каким образом девушке удалось попасть в МВД. Известно лишь, что до назначения Деева была правой рукой Эки Згуладзе, занималась реформой пожарной службы и созданием дорожной карты комплексной Intelligence Led Policing модели для Нацполиции.

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В октябре 2016 года Деева анонсировала создание добровольных пожарных отрядов и переход от проверок пожарной инспекции к страхованию рисков.

В 2009 году она закончила один из самых престижных лицеев столицы – Кловский лицей и поступила в КНУ имени Тараса Шевченко на специальность политология.

Как пишут СМИ, до замужества Деева носила фамилию Шмалько, и работала помощницей депутата от Партии регионов Леонида Кожары, а после того как он возглавил МИД в правительстве Николая Азарова, некоторое время числилась помощником "регионалки" Елены Нетецкой (соратницы экс-премьера Крыма Василия Джарты). На выборах в Раду в 2014 году, когда, согласно ее биографии, она находилась в Стокгольме, она также была доверенным лицом кандидата в народные депутаты, 27-летнего самовыдвиженца Юрия Андрушко по 94 мажоритарному округу (Киевская область). Сама Анастасия рассказывала, что до реформ в МВД жила в Стокгольме и занималась "зелеными" технологиями.

21 ноября 2016 года главный люстратор Украины Татьяна Козаченко заявила о своей отставке. При этом ранее она сама оказалась в списке фигурантов оффшорного скандала. На ее место исполняющей обязанности директора департамента по вопросам люстрации была назначена 23-летняя Анна Калынчук, что вызвало небывалый скандал и ажиотаж в сети. После поднявшегося шума, спустя две недели, Калынчук отстранили.

В конце декабря 2014 года никому не известный 24-летний Дмитрий Вовк, вопреки законам и конкурсам, был назначен руководителем Нацкомисии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Согласно закону, и. о. председателя комиссии мог стать только действующий член (должен избираться на основе публичного конкурса).

Самое интересное, что на момент назначения Вовк не имел ни профильного образования, ни минимального опыта в сфере энергетики. За его плечами была лишь работа в Москве на должности национального менеджера в кондитерской корпорации Roshen. Он курировал отношения с ведущими розничными сетями, маркетинг и формирование цен на продукцию. Незадолго до прихода в Roshen Вовк работал помощником вице-президента по корпоративным финансам компании "Инвестиционный капитал Украина" (ICU). Это компания, которую создала в свое время нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева.

Выбор на должность руководителя НКРЭКУ человека, ни дня не работавшего в отрасли, сам Вовк называл "решением президента".

Не менее интересна и история назначения замминистром юстиции Натальи Севостьяновой. Примечательно, что Севостьянова, судя по биографии, до Евромайдана занималась в основном лишь научно-преподавательской работой. С сентября 2010 года по март 2014 она работала ассистентом, а потом доцентом кафедры международного права и международных отношений Национального университета "Одесская юридическая академия", параллельно училась на курсах в Оксфорде, окончила международные учебные программы им. Фулбрайта.

В 2011 году окончила аспирантуру и получила научную степень кандидата юридических наук. После Евромайдана новый министр юстиции Павел Петренко пригласил ее занять должность правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека. А уже в январе 2015 года Севостьянова стала первым заместителем министра юстиции.